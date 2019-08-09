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Стало известно, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь
Законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва. Об этом 9 августа заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук (на фото) на брифинге по итогам первого подготовительного заседания депутатской группы.
«За закон об импичменте президента — это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде», — заявил Стефанчук.
Перед тем он сообщил, что среди законопроектов, из которых начнет свою работу парламент 9 созыва, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию, которые позволят лишать народных депутатов полномочий за «кнопкодавство», сообщает радио «Свобода».
«Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили: ответственность депутата за „кнопкодавство“, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, это будет безусловно основанием для прекращения его депутатских полномочий. А также блоки по всем основным направлениям: блок по экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международным отношениям. Все эти вещи уже готовы», — заявил представитель президента в парламенте.
Как писали «ФАКТЫ», 9 августа состоялось первое подготовительное заседание подготовительной группы новоизбранного парламента, на котором новоизбранные депутаты договорились провести первое торжественное заседание новой Рады 29 августа.
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