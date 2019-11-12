Держателя воровского «общака» обвиняют в убийстве

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В Кунцевском районном суде российской столицы начался процесс по делу задержанного в 2018 году «вора в законе» Кахабери Парпалии, известного как Каха Гальский.

Об этом пишет со ссылкой на осведомленные источники «Коммерсант».

Сообщается, что в отношении Парпалии, которого СМИ называют «держателем воровского общака», рассматривается дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере. Так, в декабре 2018 года кортеж вора в законе остановили сотрудники полиции и ФСБ. У Парпалии был изъят пакет с 8 граммами кокаина.

При этом криминальные авторитеты уверены, что настоящая причина задержания другая — занятие высокого положения в воровской иерархии.

По словам адвоката подсудимого Ярослава Пакулина, его клиент в течение года содержится в одиночной камере без телевизора и холодильника в СИЗО «Печатники» в Москве, и юрист подчеркнул, что на срезах ногтей и материале брюк Парпалии не было найдено следов кокаина. Ранее его клиент не привлекался к уголовной ответственности.

Как отметил адвокат, у сотрудников правоохранительных органов есть претензии к Парпалии. Они появились весной прошлого года, когда полиция в Сочи принялась выяснять обстоятельства получения его клиентом гражданства РФ и собрала материалы, по которым суд принял решение о лишении Парпалии паспорта в России, однако вердикт был обжалован, и процесс длится до сих пор.

Адвокат подчеркнул, что его подсудимому «светят» новые обвинения, К примеру, ведется проверка его участия в нападении на приезжего из Чечни Адлана Хуциева в центре Москвы в 2007 году, когда мужчину жестоко избили, и он скончался в больнице от полученных травм. Нападавших тогда установить не удалось.

На текущий момент в Москву этапировали 45-летнего Зазу Матуа, являющегося земляком Кахи Гальского. Его адвокат Джемал Гвагвалия отметил, что Матуа под угрозой заставили подписать показания о том, что он напал на Хуциева по заказу Парпалии.

Как отмечают адвокаты Парпалии, Матуа избили, чтобы предъявить их клиенту обвинения в избиении со смертельным исходом и занятии высшего положения в криминальной иерархии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России объявили в международный розыск влиятельного «вора в законе» Надира Исмаилова по прозвищу «Гули», которого называют возможным заказчиком убийства другого криминального авторитета Ровшана Ленкоранского.

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