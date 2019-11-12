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Происшествия

Забрызгали газом и ограбили: дерзкое преступление в Киеве попало на видео

9:07 12 ноября 2019 875
Ограбление на остановке
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве двое мужчин жестко ограбили спящего на остановке общественного транспорта парня, брызнув ему в лицо из газового баллончика. Ранее в столице девушка, попросив проводить ее через темный двор, заманила парня в подворотню, где его забрызгали из баллончика и ограбили.

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших преступление, совершенное на остановке, в сеть выложил «Киев Оперативный». Нападения на парня произошло в районе улицы Ивана Мыколайчука, 4.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Подоле неизвестные брызнули из газового баллончика в салон микроавтобуса, в котором находились четыре человека, а потом подожгли авто при помощи зажигательной смеси.

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