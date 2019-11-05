У Путина оценили возможность проведения встречи в «нормандском формате» до конца года

Украина

В России, которая начала выдвигать новые условия своего участия в саммите стран Нормандского формата, четко не отвечают на вопрос, состоится ли такая встреча до конца 2019 года.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности». Что же касается проведения встречи лидеров Украины, ФРГ, Франции и России еще в этом году, то, по словам Пескова, об этом «преждевременно говорить». «По-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня», — добавил пресс-секретарь Путина.

Вместе с тем он не стал говорить о содержании документа, который может быть принят на саммите, хотя Россия и настаивает на его согласовании еще до проведении встречи лидеров стран «нормандской четверки». Однако он подтвердил, что подготовительная работа ведется. «Было бы неправильно вести ее в публичном режиме. Это никак бы не способствовало процессу подготовки и скорейшего проведения встречи», — заявил Песков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября этого года представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что саммит «нормандской четверки» может состояться после того, как миссия ОБСЕ подтвердит разведение сил и средств в Петровском и Золотом, а также после имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

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