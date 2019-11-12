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Назло неверному мужу: Лолита Милявская показала танцы на пилоне (видео)
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая ранее рассказала, почему рассталась с молодым мужем, показала, как танцует на пилоне.
Так, Лолита опубликовала в Instagram-аккаунте фрагмент клипа на песню «Тело».
В кадре — поцелуи, мужчины в белье и эротический танец певицы в коротком платье.
По словам Лолиты, это ее подарок себе. Но поклонники считают, что видео она опубликовала назло бывшему, который много лет обманывал певицу с молодой любовницей.
Напомним, что ранее адвокат Милявской Сергей Жорин обнародовал интимную переписку ее мужа с любовницей. Дмитрий Иванов, муж Лолиты, переписывался с любимой, используя для этого компьютер жены.
Отметим, что сам Иванов заявил: причина развода — не его измена, брак не выдержал испытание разлуками.
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