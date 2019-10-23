Очередной цирк: сеть обсуждает эпопею с проверкой "слуг народа" на полиграфе (видео)

Украина

В среду, 23 октября, народные избранники от «Слуги народа» Александр Дубинский и Давид Арахамия проходят тест на полиграфе. Перед этим на детекторе лжи проверили «слугу народа» Александра Качуру.

В сети шквал критики и сарказма по поводу действий монобольшинства.

Главред «РБК-Украина» Сергей Щербина пишет, что судя по данному «действу», «группа Дубинского», пытаясь стать политиками, хотят сделать себя более узнаваемыми, не гнушаясь никакими методами.

«Свальный грех, обуявший фракцию правящей партии, говорит мне пока только об одном.

Условная „группа Дубинского“ более успешно добивается того, чего так и не смогла добиться условная „группа Лещенко“ — разогнать собственную узнаваемость и таки стать политиками. Вопрос методов сознательно выношу за скобки. У обеих сторон они хороши. Как и вопрос последствий», — пост Щербины в Facebook.

«Депутаты от плесени идут на полиграф. В ленте шум. Сорри, один уже анализы сдавал, помнится. Очередное цирковое представление», — пишет Андрей Шор, припоминая яркую сдачу анализов во время предвыборной кампании Владимиром Зеленским.

«Полиграф — фииииии, никакой фантазии !!! Медальон с взрывчаткой на шее, по сценарию классика — вот «единственный эффективный метод. Контроль и баланс. Как мы берем власть над народом, так и народ господствует над нами», — считает журналист Евгений Вилинский.

А военнослужащий Александр Ермаков интересуется, полиграф будет таким же, как и анализы Зеленского, у своих друзей. А специалистами выступят актеры из «Сватов». А Михаил Макарук предлагает смотреть «Фиксики».

Напомним, речь о полиграфе зашла, когда у президентской фракции появилось подозрение в отношении 12 нардепов, которые якобы получили крупные суммы денег за голосование против антикоррупционного законопроекта. Документ касался изменения в оценочной деятельности в сфере недвижимости. 12 депутатов от «Слуги народа» не проголосовали за него, хотя их на это нацеливало руководство комитета и фракции. В «Слуге народа» обвинили коллег во взяточничестве. Якобы каждый из непроголосовавших получил по 30 тысяч долларов. Президент Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от «Слуги народа» на полиграфе.

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