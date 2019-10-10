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Нардеп Дубинский отозвал свой законопроект о налогообложении операций с валютой: названа причина
10 октября народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попросил отозвать свой законопроект о налогообложении валютных операций. Ранее нардеп заявлял о готовности покинуть партию. О решении отозвать законопроект он сообщает в Facebook.
«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты», — написал Дубинский.
По его словам, 79% процентов высказались против нововведения. Всего в опросе приняло участие 10 756 человек.
В результате народный депутат обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой отозвать зарегистрованный проект Закона № 2208
Как сообщалось ранее, законопроект предусматривал, что ставка нового налога может составить 1% от суммы операции, исключения предоставлялись для безналичных операций.
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