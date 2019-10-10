24.53 / 24.88 26.87 / 27.37
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нардеп Дубинский отозвал свой законопроект о налогообложении операций с валютой: названа причина

17:07 10 октября 2019 233
Александр Дубинский
Инф. «ФАКТОВ»

10 октября народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попросил отозвать свой законопроект о налогообложении валютных операций. Ранее нардеп заявлял о готовности покинуть партию. О решении отозвать законопроект он сообщает в Facebook.

«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты», — написал Дубинский.

По его словам, 79% процентов высказались против нововведения. Всего в опросе приняло участие 10 756 человек.

В результате народный депутат обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой отозвать зарегистрованный проект Закона № 2208 от 03.10.2019 г.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривал, что ставка нового налога может составить 1% от суммы операции, исключения предоставлялись для безналичных операций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Анастасия Заворотнюк

Российский Олег Винник резко высказался по поводу болезни Анастасии Заворотнюк

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер