Украина

Нардеп Дубинский отозвал свой законопроект о налогообложении операций с валютой: названа причина

10 октября народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский попросил отозвать свой законопроект о налогообложении валютных операций. Ранее нардеп заявлял о готовности покинуть партию. О решении отозвать законопроект он сообщает в Facebook.

«Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты», — написал Дубинский.

По его словам, 79% процентов высказались против нововведения. Всего в опросе приняло участие 10 756 человек.

В результате народный депутат обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой отозвать зарегистрованный проект Закона № 2208 от 03.10.2019 г.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривал, что ставка нового налога может составить 1% от суммы операции, исключения предоставлялись для безналичных операций.

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