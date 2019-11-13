Двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара (фото, видео)

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Котенок-мутант по кличке Дуо появился на свет в американском штате Калифорния с двумя мордочками. У малышки Дуо одна голова, два носа, два рта и четыре глаза.

Коты с двумя мордами — явление крайне редкое. Их называют котами-Янусами — в честь изображаемого с двумя лицами древнеримского божества Януса. Обычно такие котята умирают еще в юном возрасте. Однако Дуо, вопреки мрачным прогнозам, выжила. Сейчас ей уже четыре месяца.

Как сообщает издание Inside Edition, она счастливо живет в семье приютившего ее и выкормившего из шприца ветеринара Ральфа Трэна. Кошка-мать отказалась от Дуо сразу после ее рождения.

Дуо уже умеет есть самостоятельно — причем обоими ртами сразу. «Как только она видит свою миску с едой, бежит к ней и начинает мурлыкать. И мурлычет все время, пока ест», — рассказал Ральф. Ей также нравится, когда хозяин чешет ей голову. Кошечка также с удовольствием играет с игрушками, а также с другими котами, живущими в доме.

Дуо — мельче по размерам, чем большинство котят ее возраста. Ей также может в будущем понадобиться операция на одном из глаз. В целом же она вполне нормальный — веселый и игривый котенок. «Может быть, у нее и есть физические недостатки, может, ей приходится не так уж легко, но она любит жизнь и старается извлечь лучшее из всего, с чем она сталкивается», — говорит хозяин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о родившемся в ЮАР котенке Бетти Би с двумя мордочками. К сожалению, он прожил лишь несколько недель.

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