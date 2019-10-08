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Обессиленный, но счастливый: коту пришлось ставить капельницу после оргии с пятью кошками в отеле для животных (фото)

В китайской провинции Гуандун хозяин кота по кличке Сяопи породы российская голубая, ненадолго уезжая по делам, оставил своего питомца в специальном отеле для животных. После ночи, проведенной в этом заведении Сяопи понадобилась срочная медицинская помощь — ему поставили капельницу с глюкозой.

Как оказалось, сотрудники отеля не покормили кота и выпустили его из клетки, оставив свободно гулять по помещению, где также были другие его сородичи. После этого все люди разошлись домой, предоставив хвостатых постояльцев самим себе.

В результате, как пишет Daily Mail, кот устроил настоящую оргию, успев, как показала запись камеры видеонаблюдения, спариться не менее, чем с пятью кошками в период примерно с 11 часов вечера до пяти утра. От этого он совершенно обессилел.

При этом китаец особо предупреждал персонал отеля, что Сяопи не кастрирован. Хотя сотрудники попытались сначала спихнуть вину на него, когда им начали предъявлять претензии возмущенные владельцы кошек.

В конце концов работники отеля извинились перед мужчиной и пообещали ему скомпенсировать затраты на капельницу. Им также придется выплатить возмещение ущерба хозяевам кошек, которые забеременели (по 70 долларов за каждую), и взять на себе заботы по продаже котят.

Фото утомившегося кота стали вирусными в китайских соцсетях. В настоящее время Сяопи снова бодр и полон сил.

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