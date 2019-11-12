Никого не боится: пьяный дебошир избил женщин в магазине на Буковине (видео)

Происшествия

На Буковине пьяный мужчина избил четырех продавщиц в одном магазине, а также двоих покупательниц — в соседнем. Ранее в Буче (Киевская область) задержали грабителя, забравшего деньги у продавца, угрожая женщине ножом.

О диком случае на Буковине сообщает ТСН. Избиение попало на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине бытовой химии. На кадрах видно, как мужчина в торговом зале расшвыривает ногами товар, а потом хватает за шею продавца и толкает ее на прилавок.

Перепуганные продавщицы вызвали полицию. Пока правоохранители ехали на вызов, агрессивный мужчина устроил скандал и в соседнем магазине. Полицейские забрали дебошира и, проверив содержание алкоголя в крови, отпустили.

По словам продавщиц, у нападавшего есть свой магазин, расположенный в этом же здании этажом выше. Как утверждают женщины, мужчина отличается агрессивным поведением и нынешний случай — не единичный. «Я этого человека много лет знаю, я работала в сфере торговли, он приходил и так же поступал. Он никогда никого не боялся. Все люди его боятся, боятся идти в полицию. Потому что он угрожает убить, всем угрожает», — рассказала мать одной из пострадавших.

Журналисты связались с дебоширом, однако он отказался общаться на камеру, но по телефону винил в случившемся алкоголь. Мол, пьет редко и руку на женщину бы никогда не поднял, а в этом случае на него что-то нашло. Также сообщается, что полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне продавщица магазина обратила в бегство грабителя, который направил на женщину пистолет и потребовал отдать ей выручку. Она вытолкала мужчину из магазина и вызвала полицию.

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