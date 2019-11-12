В "Женском Квартале" подшутили над Поплавским (видео)

Шоу-бизнес

В новом выпуске популярного юмористического шоу «Женский Квартал», участницы которого радуют поклонников своими формами в соблазнительных нарядах, пошутили над поющим ректором Михаилом Поплавским. Он стал героем миниатюры — пародии на самого себя. Юного орла сыграла юмористка Татьяна Песик, облачившись в блестящий пиджак и скопировав характерные манеры и жесты Поплавского.

По сюжету Михаил Михайлович пришел сдавать экзамен в Университет культуры. Но неожиданные вопросы на тему его же творчества, довели ректора до истерики. Зал буквально взрывался от хохота от искрометных реплик Песик. Татьяна призналась, что познакомилась со своим партнером по номеру буквально за полчаса до съемок.

«Несмотря на то, что я не первый раз пародировала Михаила Михайловича, делать это в его же присутствии — намного ответственнее и сложнее. Но мне кажется, ему все понравилось, и он на нас не обиделся. Взаимодействовать с ним на сцене было комфортно», — говорит Песик.

Сам Михаил Михайлович за кулисами тоже подтвердил, что не репетировал номер, и все, что происходило на сцене, было чистой импровизацией.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Вечерний Квартал» и хор имени Веревки влипли в скандал из-за песни «Горіла хата» о пожаре в доме Валерии Гонтаревой.

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