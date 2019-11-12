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У Зеленского и Путина отреагировали на заявление Назарбаева о встрече президентов
Заявление экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможности провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в формате тет-а-тет в любом казахском городе, и в Киеве и в Москве, похоже, встретили без особого энтузиазма.
Так, в комментариях российской прессе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ «считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы». По его словам, сейчас в Москве сосредоточены на подготовке переговоров в «нормандском формате».
А УНИАН цитирует «слугу народа» Ирину Верещук, представляющую Кабмин в Верховной Раде, которая заявила, что для проведения таких переговоров нужно понимать их цель. Отметив, что экс-президент Казахстана не единожды предлагал проводить переговоры на его территории, она добавила: «Господин Назарбаев говорит, что Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее, понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель — только сменить место, страну, где встретиться — то, конечно, это не нужно». Она напомнила о недавней беседе Путина с канцлером ФРГ, во время которой обсуждался «особый статус Донбасса» и добавила: «Я думаю, что если цель — обсудить в нормандском или в другом формате „особый статус“, то нам встречаться нет смысла».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что личная встреча Зеленского и Путина в рамках Нормандского формата необходима, чтобы «уйти» от Минских соглашений.
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