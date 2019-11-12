Украина

Лучше уговаривать своих, чем чужих: Арахамия рассказал о тактике "Слуги народа"

Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что предпочитает уговаривать коллег по фракции, которые не поддерживают нужные законопроекты, чем искать голоса «на стороне».

В интервью «Лиге» он рассказал, что президент Владимир Зеленский постоянно его спрашивает о вариантах решения вопроса с нардепами, идущими «против линии партии». «Я говорю, что, если ставить на карту разговор с пятью депутатами снаружи или с пятью нашими — я всегда выбираю путь разговаривать внутри», — заявил Арахамия и добавил: «Да, возможно, это где-то снижает рейтинг нашей партии, потому что люди хотят сильную руку. Но люди не настолько глубоко вовлечены во внутренние процессы».

По его словам, лучше вести диалог внутри фракции и выходить в зал с нужным числом голосов, чем «отрезать всех, кто против». В последнем случае фракция, как утверждает Арахамия, рискует сократиться до 180 человек и стать «бутиковой». «А потом нужно будет бегать и думать, где взять еще 46 голосов», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада девятого созыва может быть распущена досрочно.

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