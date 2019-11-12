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Украина

Лучше уговаривать своих, чем чужих: Арахамия рассказал о тактике "Слуги народа"

13:11 12 ноября 2019 33
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что предпочитает уговаривать коллег по фракции, которые не поддерживают нужные законопроекты, чем искать голоса «на стороне».

В интервью «Лиге» он рассказал, что президент Владимир Зеленский постоянно его спрашивает о вариантах решения вопроса с нардепами, идущими «против линии партии». «Я говорю, что, если ставить на карту разговор с пятью депутатами снаружи или с пятью нашими — я всегда выбираю путь разговаривать внутри», — заявил Арахамия и добавил: «Да, возможно, это где-то снижает рейтинг нашей партии, потому что люди хотят сильную руку. Но люди не настолько глубоко вовлечены во внутренние процессы».

По его словам, лучше вести диалог внутри фракции и выходить в зал с нужным числом голосов, чем «отрезать всех, кто против». В последнем случае фракция, как утверждает Арахамия, рискует сократиться до 180 человек и стать «бутиковой». «А потом нужно будет бегать и думать, где взять еще 46 голосов», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада девятого созыва может быть распущена досрочно.

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