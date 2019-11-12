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В Киеве школьница выбросилась из окна многоэтажки
В Киеве девочка-подросток погибла, выпрыгнув из окна квартиры на 13-м этаже. Трагический инцидент случился 11 ноября в Голосеевском районе столицы, в доме по ул. Михаила Ломоносова.
Девушку без признаков жизни обнаружили у подъезда жители многоэтажки. Расследование установило, что 14-летняя школьница упала из окна около шести часов утра и, по всей видимости, это было самоубийство, а не несчастный случай. Травмы после падения с 40-метровой высоты не оставляли шансов остаться живой.
Пролить свет на причины трагедии правоохранители надеются, опросив родных и друзей погибшей. В первую очередь были взяты показания у семьи, теперь полиция опрашивает одноклассников и знакомых старшеклассницы, с которыми она общалась в последнее время.
Напомним, ранее в Запорожье 13-летняя девочка пыталась прыгнуть с высотки, но ей помешали подростки. А в Киеве девочка-старшеклассница выбросилась из окна школы.
Кандидат психологических наук, медицинский психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ», какие перемены в поведении ребенка должны насторожить родителей. Специалист советует: если взрослые предполагают интерес ребенка к суицидальным группам, то к психологу лучше прийти всей семьей.
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