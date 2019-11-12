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Украина

SkyUp запустит новый рейс из Киева: куда и за сколько можно будет улететь

14:50 12 ноября 2019 56
SkyUp
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская авиакомпания SkyUp, ранее анонсировавшая с 9 ноября полеты по маршруту Львов-Париж, собирается открыть новое направление — прямой рейс из Киева в южно-итальянский город Бари, расположенный на берегу Адриатического моря.

Как сообщает «Авианьюз», рейс планируют запустить с 30 марта 2020 года. Самолеты будут курсировать дважды в неделю: из Киева в Бари — в 11:10 по понедельникам и в 11:25 по пятницам. Обратные рейсы из Бари в Киев — в 13:40 по понедельникам и в 14:05 по пятницам. Время в пути — порядка 2,5 часов.

Минимальная цена авиабилетов (в одну сторону) стартует с 1700 гривен. Билет в обе стороны при перевозке лишь 7 кг ручной клади — от 3500 гривен. Билет в обе стороны с учетом перевозки одного места багажа весом до 23 кг стоит минимум 5200 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года SkyUp запустила несколько дополнительный рейсов по Украине: Киев — Львов и Киев — Запорожье.

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