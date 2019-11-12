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Рада сделала шаг к легализации добычи янтаря
Рада приняла за основу законопроект № 2240 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря». Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За законопроект проголосовали 342 народных депутата. Он предусматривает, что спецразрешения на добычу янтаря будут предоставляться на пять лет. Предполагается, что такие документы будут продаваться на онлайн-аукционах.
Подача заявки на получение разрешения выполняется на официальном сайте Госслужбы геологии и недр через электронный кабинет пользователя. При этом площадь участка недр должна быть не больше 10 гектаров. Начальная цена, установленная документом, — 3 400 грн.
Законопроект запрещает до 1 января 2021 года экспортировать из Украины необработанный янтарь-сырец.
Ранее сообщалось, что правительство определилось с уголовным наказанием за незаконную добычу янтаря.
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