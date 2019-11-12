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Украина

Прекращение полномочий Луценко и добыча янтаря: онлайн-трансляция заседания Рады 12 ноября

9:33 12 ноября 2019 239
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада не будет рассматривать, как это планировалось ранее, законопроект о создании в Украине рынка земли.

В повестку дня пленарного заседания, в частности, включено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (второе чтение с сокращением срока подготовки). Также во втором чтении парламентариям предложат законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, касающиеся внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Есть также в повестке дня и законопроект об уменьшении количества пластиковых пакетов в обороте (первое чтение) и проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Луценко.

Народным депутатам Украины предложат включить в повестку дня и принять решение по проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся урегулирования вопроса добычи янтаря, а также законопроект о добыче янтаря-сырца и тех полезных ископаемых, которые экономически невыгодно разрабатывать промышленными методами.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не исключено, что в четверг, 14 ноября, Верховная Рада приступит к рассмотрению во втором чтении проекта госбюджета на 2020 года. Проанализировать документ, доработанный Кабмином, должны в Комитете по вопросам бюджета.

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