Общество и люди

Одну из улиц Киева назвали в честь героя АТО Амины Окуевой

В Киеве переименовали две улицы, одну — в честь погибшей участницы АТО Амины Окуевой, вторая получила имя погибшего бойца «Айдара» Андрея Аболмасова.

Как передает УНИАН, такое решение 63-мя голосами «за» (из 73) приняли депутаты Киевсоета.

Так, в честь Амины Окуевой переименовали улицу Проектную в Шевченковском районе. А улица Панельная в Днепровском районе теперь носит имя Андрея Аболмасова.

Также депутаты определились с названием трех новых улиц в Дарницком районе: им присвоены имена Андрея Кизила — героя Украины (посмертно), заместителя командира 72-го отдельного механизированного батальона, Милены Рудницкой и Петра Радзиня. Двум улицам в Голосеевском и Соломенском районах дали имена Филиппа Коновалова и Кирилла Гвоздика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики Киевсовета депутаты одобрили предложенный список новых названий улиц Киева. Речь шла о переименовании шести столичных улиц.

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