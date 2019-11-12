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Шальная бестия: Лобода взорвала сеть постельным фото
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно восхитила поклонников растяжкой, показала постельное фото.
«Шальная бестия», — подписала она снимок, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую полотенцем.
Так Лобода анонсировала новую песню, которая выйдет «уже скоро».
Поклонники, правда, попросили певицу не отвлекать их грудью, а презентовать давно обещанное — новый альбом. Но и комплиментов Лобода получила много.
«Хороша, чертовка», «Как хочется снять это полотенце», «Света, ты, правда, голой спишь?», «Красавица», «Грудь — огонь!», «Милая проказница», «Любимая бестия», — пишут комментаторы.
Напомним, что недавно Лобода отпраздновала свой день рождения с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, а ранее рассказала Ксении Собчак о чувствах к немецкому музыканту.
Лобода также поделилась с Собчак своей версией того, почему она не может петь в Украине.
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