Шальная бестия: Лобода взорвала сеть постельным фото

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно восхитила поклонников растяжкой, показала постельное фото.

«Шальная бестия», — подписала она снимок, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую полотенцем.

Так Лобода анонсировала новую песню, которая выйдет «уже скоро».

Поклонники, правда, попросили певицу не отвлекать их грудью, а презентовать давно обещанное — новый альбом. Но и комплиментов Лобода получила много.

«Хороша, чертовка», «Как хочется снять это полотенце», «Света, ты, правда, голой спишь?», «Красавица», «Грудь — огонь!», «Милая проказница», «Любимая бестия», — пишут комментаторы.

Напомним, что недавно Лобода отпраздновала свой день рождения с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, а ранее рассказала Ксении Собчак о чувствах к немецкому музыканту.

Лобода также поделилась с Собчак своей версией того, почему она не может петь в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter