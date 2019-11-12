Украина

Горняки шахты на Луганщине отказались подниматься на поверхность, на место срочно выехал глава ОГА: что произошло

Собрание работников шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь» (Луганская область) приняло решение о подземной забастовке в знак протеста против невыплаты зарплат. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook. Напомним, в июне шахтеры госпредприятия «Львовуголь», протестуя против невыплаты зарплаты, перекрывали международную трассу.

По его словам, шахтеров не убедило заявление срочно прибывшего на шахту нового главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая о том, что зарплата горнякам будет выплачена до пятницы, 15 ноября.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей природной среды Алексей Оржель озвучил другую контрольную дату — 20 ноября.

По мнению Волынца, протест горняков на шахте «Горная» может стать началом глобальной акции горняков государственных угледобывающих предприятий, задолженность по зарплате перед которыми достигает 1,6 млрд. гривен.

Напомним, ранее президент Украины подписал изменения в законе о государственном бюджете на 2019 года, которым ассигнования на выплату зарплат горнякам госшахт увеличены на 1 млрд гривен.



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