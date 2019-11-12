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До пожизненного: Рада усилила ответственность за подделку лекарств

17:38 12 ноября 2019 65
До пожизненного: Рада усилила ответственность за подделку лекарств
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности за фальсификацию лекарственных препаратов. Кнопку «за» нажали 363 народных избранника. Соответствующая информация размещена на сайте парламента. Напомним, в рамках медреформы в Украине запустили систему электронных рецептов.

В соответствии с текстом закона, подобные действия за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах — от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, повлекшие смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, будут наказываться уже пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с 1 сентября 2019 на лекарствах в украинских аптеках появилась специальная маркировка, позволяющая проверить подлинность препарата. Мобильное приложение для этого обещают разработать до конца 2019 года.

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