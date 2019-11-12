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До пожизненного: Рада усилила ответственность за подделку лекарств
Верховная Рада приняла закон об ужесточении ответственности за фальсификацию лекарственных препаратов. Кнопку «за» нажали 363 народных избранника. Соответствующая информация размещена на сайте парламента. Напомним, в рамках медреформы в Украине запустили систему электронных рецептов.
В соответствии с текстом закона, подобные действия за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах — от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.
Эти же действия, повлекшие смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, будут наказываться уже пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Напомним, с 1 сентября 2019 на лекарствах в украинских аптеках появилась специальная маркировка, позволяющая проверить подлинность препарата. Мобильное приложение для этого обещают разработать до конца 2019 года.
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