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Украина

Рада объявила войну пластиковым пакетам в Украине: что хотят изменить нардепы

18:29 12 ноября 2019 194
Рада объявила войну пластиковым пакетам в Украине: что хотят изменить нардепы
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада проголосовала за инициативу по ограничению обращения пластиковых пакетов на территории Украины. Напомним, Украина вошла в ТОП-10 самых замусоренных стран мира.

В частности, принятым законом с 1 января 2022 года на всей территории Украины вводится запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства.

Тогда же вступит в силу запрет продажи оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

Также предусмотрены:

  • обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам;
  • стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;
  • установление ответственности за нарушение предусмотренных ограничений.

Напомним, данные нового научного исследования свидетельствуют, что мелкие частицы пластика могут спровоцировать воспаление в тканях, иммунные сбои и много других проблем.

«ФАКТЫ» писали об открытии киевской школьницы, которая предложила новый способ переработки пластика.

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