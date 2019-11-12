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Рада объявила войну пластиковым пакетам в Украине: что хотят изменить нардепы
Верховная Рада проголосовала за инициативу по ограничению обращения пластиковых пакетов на территории Украины. Напомним, Украина вошла в ТОП-10 самых замусоренных стран мира.
В частности, принятым законом с 1 января 2022 года на всей территории Украины вводится запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства.
Тогда же вступит в силу запрет продажи оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.
Также предусмотрены:
- обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии Национальным стандартам;
- стимулирование производства биоразлагаемых пластиковых пакетов;
- установление ответственности за нарушение предусмотренных ограничений.
Напомним, данные нового научного исследования свидетельствуют, что мелкие частицы пластика могут спровоцировать воспаление в тканях, иммунные сбои и много других проблем.
«ФАКТЫ» писали об открытии киевской школьницы, которая предложила новый способ переработки пластика.
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