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При заваривании чая в пакетиках в напиток попадает микропластик: чем это грозит
О том, что полезно пить свежезаваренный чай, приготовленный из крупной и качественной заварки, знают все. Тем не менее заваривать чай в пакетике гораздо удобнее, и многие используют именно пакетированный напиток на работе, в поездке, да и часто дома. Однако в одноразовых чайных пакетиках могут содержаться вредные вещества. В бумажных, например, часто есть эпихлоргидрин, который может повлиять на иммунную систему. Шелковые пирамидки в основном сделаны из пластика.
Когда мы кладем пластиковый чайный пакетик в горячую воду, токсичные вещества попадают в напиток. Это подтвердили ученые из канадского Университета Макгилла. Исследователи приобрели в магазинах Монреаля четыре вида пакетированного чая, удалили всю заварку, а затем на пять минут поместили пустые пакетики в кипяток (при 95 градусах).
Затем проанализировали воду под микроскопом. Оказалось, что при заваривании в течение пяти минут в чашку попадают примерно 11,6 миллиарда частиц микропластика (размером более 100 нанометров) и 3,1 миллиарда частиц нанопластика (менее 100 нм).
Исследователи также изучили, как такие концентрации пластика влияют на мелких ракообразных. Оказалось, хотя дафнии и выживали при высоких концентрациях микропластика, у них возникали анатомические и поведенческие отклонения. Например, у некоторых был аномальный рост.
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Ранее другие ученые доказали, что в пластике часто есть токсичные примеси, например, красители и огнестойкие добавки, которые, попадая в пищеварительную систему разных животных, могут вызывать повреждение органов, воспаление кишечника, а также нарушения репродуктивной системы.
Авторы исследования считают, что очень важно выяснить, как пластиковые частицы влияют на здоровье человека. Ведь подробных масштабных исследований пока не проводили. А ведь каждый человек поглощает микропластик с едой, водой и воздухом. Ученые полагают, что мелкие частицы пластика могут спровоцировать воспаление в тканях, иммунные сбои и много других проблем.
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