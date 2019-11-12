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В правительстве назвали цену, по которой будут торговать землей
После открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине ее цена составит не менее 2200 долларов за гектар. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Висоцкий. Напомним, президент Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с ожидаемым запуском рынка земли.
При этом чиновник отметил, что если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум 1500 долларов.
«Наши расчеты показывают, что если мы применим предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $ 2200 эквивалент за гектар. Если выходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $ 1500. Вот цена ограничений (то, что называется „только украинцы покупают“)», — сказал он.
Напомним, 12 ноября Рада сняла с рассмотрения законопроекты об открытии рынка земли. В то же время в случае, если рынок земли не будет открыт, украинцев ждет целая серия неприятностей.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!