24.37 / 24.61 26.80 / 27.19
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В правительстве назвали цену, по которой будут торговать землей

22:57 12 ноября 2019 170
В правительстве назвали цену, по которой будут торговать землей
Инф. «ФАКТОВ»

После открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине ее цена составит не менее 2200 долларов за гектар. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Висоцкий. Напомним, президент Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с ожидаемым запуском рынка земли.

При этом чиновник отметил, что если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум 1500 долларов.

«Наши расчеты показывают, что если мы применим предложенную модель, которая действует — это будет в среднем $ 2200 эквивалент за гектар. Если выходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $ 1500. Вот цена ограничений (то, что называется „только украинцы покупают“)», — сказал он.

Напомним, 12 ноября Рада сняла с рассмотрения законопроекты об открытии рынка земли. В то же время в случае, если рынок земли не будет открыт, украинцев ждет целая серия неприятностей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Кейт Миддлтон

В блейзере и укороченных бордовых брюках: Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном образе (фото)

Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло

Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер