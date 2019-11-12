Обещают новые кредиты: в МВФ прокомментировали цели нового визита миссии фонда в Украину

Украина

В Международном валютном фонде (МВФ), представители которого недавно рассказали, как повысить уровень жизни граждан Украины, прокомментировали новый визит миссии фонда. В частности, Директор управления финансовой организации по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в нашу страну миссия обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования. Об этом он рассказал «Голосу Америки».

Новая программа должна заменить программу «стэнд бай», объем которой составлял 3,9 млрд долларов.

«Надеюсь, добьемся быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим», — сказал Томсен.

Также в ходе переговоров будет обсуждаться вопрос очистки банковского сектора.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

«Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в течение последних лет развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно волнуют вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере», — добавил Томсен.

Также чиновник МВФ указал на важность сохранения независимости центрального банка, достижения прогресса в финансовом секторе, продолжения бюджетной консолидации.

Напомним, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве в течение 12−26 сентября. Новый приезд ее членов намечен на 14 ноября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе ПриватБанка.

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