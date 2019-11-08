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В МВФ рассказали, как повысить уровень жизни народа Украины
Международный валютный фонд считает необходимым продвижение структурных реформ в Украине, которые предусматривают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе. Об этом заявил во время брифинга представитель фонда Джерри Райс, передает УНН.
По его словам, повышение уровня жизни народа Украины возможно только в случае более быстрого и более устойчивого экономического роста страны, для которого можно привлечь столь необходимые инвестиции.
«Мы считаем, что Украине необходимо проводить структурные реформы, в частности, для повышения эффективности управления и борьбы с коррупцией, а также для снижения роли государства и олигархов в экономике страны», — подчеркнул он.
Напомним, в МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенных из украинских банков, в том числе ПриватБанка. В МВФ якобы сказали Зеленскому, что он должен агрессивно добиваться возвращения выведенных денег, чтобы выполнить свое обещание очистить финансовую систему, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами.
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