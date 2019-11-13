Сенсация во Вьетнаме: найдены «олени» размером с кролика (фото)

Мир

Глубоко в джунглях Вьетнама обнаружена популяция оленьков — сравнительно примитивных парнокопытных, не вырастающих выше 30−40 сантиметров в холке.

Об этом пишет местный ученый Ан Нгуен (An Nguyen) в статье для журнала Nature Ecology and Evolution.

В общей сложности удалось получить 208 кадров с серебряноспинными оленьками. На них, очевидно, сняты как минимум несколько особей, однако оценить точные размеры популяции ученые пока не смогли.

Ученые отмечают, что оленьковые — древняя группа парнокопытных, по бокам копыт у них еще сохраняются пальцы, рога не отрастают, а пищеварительный тракт устроен проще. Сегодня их почти повсеместно вытеснили более совершенные конкуренты, и до нашего времени сохранилось лишь несколько видов этих экзотических животных.

На вид они напоминают миниатюрных оленей, а один из них — «вьетнамская мышь-олень», или серебряноспинный оленек Tragulus versicolor — не вырастает выше 20−25 сантиметров и считается самым крошечным парнокопытным.

Возможно, его стоит назвать и самым загадочным: до сих пор эти малыши были изучены лишь по отдельным мертвым телам, найденным в начале и конце ХХ века. За последние 30 лет никаких следов вьетнамских оленьков не обнаруживалось вовсе. Предполагалось, что они вымерли: их даже включили в условный список «25 самых востребованных» потерянных видов Глобального фонда охраны природы (GWC). Это позволило профинансировать поиски уникальных парнокопытных.

В 2017 году жители удаленных деревень к юго-востоку от Нячанга указали ученым места, в которых, по их словам, можно было встретить этих животных. Забравшись глубоко в джунгли, Ан Нгуен (An Nguyen) и его коллеги установили автономные камеры с датчиками движения в трех наиболее многообещающих локациях. Вернувшись пять месяцев спустя и взглянув на снимки, биологи действительно заметили оленьков. Однако их легко спутать с другим местным видом, поэтому ученые добавили еще 30 камер-ловушек.

Последние снимки подтвердили их догадки.

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