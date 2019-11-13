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Огненная вода из воздуха: в США запустили выпуск экологической водки
В США, куда Украиной была недавно экстрадирован киберпреступник из Литвы, все большую популярность приобретает стартап Air Co, который предложил технологию экологической водки из углекислого газа и воды. Об этом пишет gazeta.ru.
На небольшом экологичном заводе в Бруклине основатели компании — Грегори Константайн и Стаффорд Шиен — производят не простую водку: при ее изготовлении применяется не традиционный метод брожения, а новая запатентованная технология, с помощью которой выбросы углекислого газа преобразуются в этиловый спирт. Затем из него делают водку премиум-класса. На изготовление одной бутылки уходит около 0,2 куб. м углекислого газа из атмосферы.
Процесс достаточно прост и не является чем-то инновационным. Он основан на процессе фотосинтеза в растениях, но происходит это намного эффективнее.
«Вместо того, чтобы просто выйти на рынок сырья и начать торговать этиловым спиртом, мы решили подумать о том, что можно было бы выгодно производить из этанола высокой степени чистоты. И так уж вышло, что мы занялись производством водки», — объясняет генеральный директор Air Co. Грегори Константайн.
По его словам, каждая бутылка водки в течении своего жизненного цикла поглощает из атмосферы столько углекислого газа, сколько восемь взрослых деревьев. А единственным побочным продуктом является кислород.
Впоследствии они планируют заняться изготовлением парфюмерии и других популярных продуктов, для производства которых применяется этанол.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине также есть свои «особые» технологии изготовления водки. К сожалению, их нельзя назвать легальными и качественными. Так, в начале года в Николаеве был обнаружен подпольный цех, в котором для кустарного изготовления водки цеховики смешивали техническую воду из-под крана со спиртом. А чтобы изготовить «коньяк» и «бренди», добавляли красители и ароматизаторы.
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