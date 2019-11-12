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Украина экстрадирует в США преступника-мультимиллионера
К киберпреступнику из Литвы, которого задержали в Киеве, применен экстрадиционный арест сроком на два месяца. Ранее в Полтаве суд отпустил другого международного киберпреступника. О процессе над иностранцем сообщает прокуратура Киева.
Расследование преступной деятельности 32-летнего гражданина Литвы сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений США начали еще в 2010 году. Его подозревают в краже 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, и в завладении персональными данными.
Иностранец согласился на упрощенный порядок выдачи. Прокуратура Киева начала экстрадиционную проверку арестованного.
Ранее сообщалось, что украинские силовики участвовали в ликвидации крупной международной киберсети «Аваланш», которая действовала с 2009 года.
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