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Михаил Шуфутинский рассказал, когда состоится его свадьба
Потерявший в 2015 году жену Маргариту шансонье Михаил Шуфутинский прокомментировал появившиеся недавно слухи о его якобы скорой женитьбе на танцовщице из собственного балета. Такие разговоры появились после того, как певец был недавно замечен на мероприятии в компании Светланой Уразовой, которая моложе его на 22 года.
После смерти супруги певец практически не комментирует личную жизнь, хотя 71-летнему шансонье есть, о чем рассказать публике, пишет «Собеседник».
Журналисты предполагают, что свадьба Шуфутинского могла бы стать одним из самых громких событий в шоу-бизнесе.
К сожалению, певец признается — он пока что не готов к бракосочетанию. Шансонье заявил, что женится только, когда встретит достойную женщину, которой он будет идеально подходить.
«Когда меня достойная женщина выберет, которой я буду подходить, будет свадьба. Но это вас не касается»,— сказал Михаил в интервью.
Из комментария шансонье журналисты делают вывод, что Светлана, похоже, — не та женщина, рядом с которой Шуфутинский хочет прожить до конца жизни. Он ведь даже говорить о романе с ней отказывается. «У меня всю жизнь девушки», — говорит он. Вряд ли его избраннице было приятно слышать такое. Хотя, возможно, таким образом, Михаил наоборот пытается защитить Светлану от ненужного внимания прессы.
Кроме того, в издании отметили, что на мысли о свадьбе не могли не натолкнуть перемены во внешнем виде певца: за последнее время он похудел больше, чем на 30 килограммов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа Михаил Шуфутинский вместе со Стасом Наминым, Александром Рапопортом и другими знаменитостями простился с другим шансонье — Вилли Токаревым.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.