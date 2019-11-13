«Перехимичил: бывший учитель химии подорвался на собственноручно сделанной взрывчатке

Происшествия

В Херсонской области, где недавно мужчину «проучили» за кражу 200 гривен, в селе Веселое произошел несчастный случай: в доме одного из жителей прогремел взрыв. Владельцем дома оказался бывший учитель химии, пенсионер — она получил тяжелые травмы.

Об этом пишет издание «Херсон Типичный».

Сообщается, что в районной больнице, куда отвезли пострадавшего, его сразу же отправили в реанимацию.

Как оказалось, у мужчины отрубило 3 пальца на кисти, он получил ранения руки и предплечья. О причинах своего ранения селянин предпочел не рассказывать врачам, но за дело взялись правоохранители.

После проведения расследования полицейские выяснили, что пенсионер вычитал в интернете рецепт изготовления взрывчатки из химического удобрения и доступных средств домашней аптечки.

Когда адская смесь была готова, он встряхнул стеклянную емкость, а та взорвалась у него в руке.

Мужчине повезло, что большая часть осколков застряла в деревянном полу, а не ушла в рикошет — иначе ранений у «изобретателя» добавилось бы. Раненый утверждает, что не собирался кого-то подрывать продавать «конечный продукт» — экс-преподаватель химии просто решил проверить, правдива ли информация в интернете.

«Мне просто было интересно», — пояснил он.

По словам представителей полиции, они квалифицируют произошедшее как несчастный случай и не намерены привлекать мужчину к уголовной ответственности, посчитав, что тот и так уже «наказал себя сам».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове мужчина взорвал себя на балконе многоэтажки.

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