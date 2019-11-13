Украина

В платежках на коммуналку возможны ошибки: в Кабмине объяснили, что делать в этом случае

В полученных украинцами в ноябре платежках за коммунальные услуги возможны неточности и ошибки — речь идет в первую очередь о получателях субсидий. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

При этом чиновники отмечают, что ошибки возможны из-за нового механизма начисления льгот на ЖКУ, который вступил в силу с 1 октября 2019 года.

«В таком случае рекомендуем обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации. Сумма льготы в таком случае за октябрь будет доначислена в следующем месяце», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий.

Уточняется, что теперь льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения. Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет осуществляться в наличной форме указанным в заявлении способом (банк или почта).

В случае получения наличных льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит предоставителю услуг АО «Ощадбанк» (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведенных платежах).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что получатели государственной помощи за услуги жилищно-коммунального хозяйства могут остаться без выплат за октябрь. По его словам, реестр, на базе которого происходит на сегодняшний день расчет льгот, создавался еще в 2003 году, а часть льготников и организаций, предоставляющих услуги вовремя подавало информацию об изменении соответствующих реквизитов, что, конечно, повлияло на некорректность расчета размера льгот.

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