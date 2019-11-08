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В октябре украинцев могут оставить без субсидий: в Кабмине назвали причину
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что получатели государственной помощи за услуги жилищно-коммунального хозяйства могут остаться без выплат за октябрь. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.
«Учитывая ситуацию с изменением механизма финансирования льгот, которая сложилась впервые в истории Украины, происходят случаи, когда льготы выплачиваются несвоевременно или не в полном объеме», — отметил Музыченко.
По его словам, реестр, на базе которого происходит на сегодняшний день расчет льгот, создавался еще в 2003 году, а часть льготников и организаций, предоставляющих услуги вовремя подавало информацию об изменении соответствующих реквизитов, что, конечно, повлияло на некорректность расчета размера льгот.
При этом он добавил, что органы соцзащиты получили поручение максимально быстро собрать данные и обновить информацию о льготниках.
«Суммы льгот исчисляются, начиная с октября, и даже если в ноябре не все льготники одновременно получат на учетную запись в Ощадбанке или в наличном виде, в любом случае эти суммы будут доначислены и доплачены в следующем месяце», — добавил Музыченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала октября в Украине введена монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплачивать льготу на коммуналку будут двумя способами — наличными и безналичными. В безналичной форме субсидии будут начислять всем льготникам автоматически, без личного обращения. Средства будут поступать на персональный лицевой счет в Сбербанке. А оттуда они будут автоматически перечисляться на оплату жилищных и коммунальных услуг. В наличной форме субсидии будут назначать на основании заявлений, поданных льготниками в «Прозрачный офис» города. Таким образом, человек будет оплачивать фактически потребленные услуги вместе с учетом суммы субсидии. А если больше одного месяца у человека будет долг на сумму более 340 гривен, то выплату льготы наличными прекратят. В дальнейшем ее выплачивать будут только по безналу.
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