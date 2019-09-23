Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи прибыли в Африку коммерческим авиарейсом: первые фото

Мир

23 сентября британский принц Гарри и его жена Меган Маркл начали свое официальное турне по странам Африки. С собой герцог и герцогиня Сассекские взяли своего сына Арчи, которому еще не исполнилось и пяти месяцев. Таким образом он стал самым юным в истории членом королевской семьи, отправившимся в официальную поездку за границу. Предыдущим рекордсменом был принц Джордж, которого Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли с собой в поездку по Австралии и Новой Зеландии, когда ему было 10 месяцев.

Семейство прибыло в Кейптаун — портовый город на юго-западе Южно-Африканской Республики. По данным издания The Mirror, супруги прибыли в ЮАР с 40-минутным опозданием коммерческим авиарейсом British Airways. Меган и Гарри отказались от традиционной церемонии встречи у трапа самолета. Не было расстеленной красной дорожки и толп журналистов. Тем самым принц и его супруга желают дать понять, что прибыли сюда работать, а не отдыхать.

Меган вышла из самолета в светлом кардигане, держа на руках сына в теплой шапочке.

Герцог и герцогиня, которых ранее обвиняли в излишнем «голливудском» гламуре, практически сразу же отправились на свое первое запланированное в их деловом графике мероприятие. Они посетят центр для молодых людей, где среди прочего преподаются уроки самозащиты для девушек, а также проводятся психологические тренинги для детей и занятия по обучению правил безопасности. Меган также произнесет речь в одном из бедных пригородов Кейптауна, посвященную проблеме насилия в отношении женщин, которая в последнее время очень обострилась в этой стране.

В Африке представители королевской семьи проведут в общей сложности десять дней. Меган с ребенком на все это время останется в ЮАР. А ее супруг посетит также Ботсвану, Анголу и Малави. Турне завершится в Йоханнесбурге.

Сообщается, что Меган привезла с собой в Африку одежду, из которой вырос Арчи, а также сделанные книги, игрушки, карандаши, которые ранее ее первенцу дарили разные организации и представители публики. Все это герцогиня передаст благотворительному фонду, которые опекает семьи ВИЧ-инфицированных. К слову, перед поездкой в Африку снова усилились слухи о том, что герцог и герцогиня собираются взять на воспитание кого-то из местных сирот. Поговаривают, что это будут темнокожие девочки-близнецы. Якобы супруги ведут тайные переговоры в отношении их удочерения. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Королевские эксперты считают, что поездка в Африку может помочь герцогу и герцогини «реабилитироваться» после череды PR-провалов, которые вызвали недовольство британской общественности — в том числе скандала с частными самолетами, а также засекреченное от публики крещение Арчи.

В пятницу 20 сентября Меган и Гарри, как писали «ФАКТЫ», были в числе гостей на роскошной свадьбе дизайнера Миши Нону, которая праздновалась в Риме.

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