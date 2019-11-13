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Шоу-бизнес

«Упасть в обморок от счастья»: фанат случайно встретил Пугачеву во время шопинга (фото)

6:47 13 ноября 2019 244
Алла Пугачева
Инф. «ФАКТОВ»

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно поразила фанатов своим грустным фото, в последние годы крайне редко выступает на сцене. Зато, выйдя на пенсию, Примадонна стала куда чаще посещать светские мероприятия, концерты своих друзей и коллег, самостоятельно выбираться на шопинг, чтобы скупиться для семьи, для дома или просто в своё удовольствие, пишет Teleprogramma.pro.

Кроме того, как оказалось на днях, певица любит уделять время шопингу.

В частности, один из фанатов встретил ее в престижном бутике в московском ЦУМе.

Он исподтишка сфотографировал звезду и выложил снимок в Сеть. «Заходишь в ЦУМ, а там Алла Пугачева шопится», — написал поклонник.

Снимок он разместил на своей странице в сети.

На фото видно, что примадонна появилась в магазине в модном и изысканном белоснежном пальто в пол, дополнив свой образ контрастной черной сумкой через плечо. Кроме того, у нее стильная молодежная причёска, макияж и маникюр, а также неброские украшения на пальцах.

Другие фанаты позавидовали человеку, который ее встретил.

«Я б упала в обморок от счастья», «Вам повезло увидеть живую легенду», «И это нормально. Это еще раз подтверждает, что артистка обыкновенный хороший нормальный человек! Так и ведут себя звезды! Она молодец, вот так!» — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», концерт в Минске 70-летней Аллы Пугачевой, попрощавшейся с публикой на 10 лет, дался непросто. Знаменитая певица с трудом отработала двухчасовую программу, исполняя свои хиты и новые песни живьем.

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