- 05.09 23:51 Смерть украинки: в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовской области
- 05.09 23:40 Испанцы в траурных повязках победили в Бухаресте Румынию: видеообзоры игр отбора к Евро-2020
- 05.09 23:19 Зеленский отказался обсуждать со "слугами народа" обмен пленниками между Украиной и Россией
- 05.09 23:05 В Украине назвали новое число погибших в войне на Донбассе
- 05.09 22:35 В Турине украинские патриоты творчески доработали "мурал", посвященный боевику Захарченко
- 05.09 22:03 Кузьмин стал нардепом и полиции больше не интересен: скандально известного зама Пшонки сняли с розыска
- 05.09 21:43 Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open
- 05.09 21:25 Умер знаменитый советский певец — исполнитель хитов "Снег кружится" и "На дальней станции сойду"
- 05.09 20:38 "Шаровая" акция чуть не превратилась в побоище в российском Владикавказе
- 05.09 20:06 После NewsОne Нацсовет взялся за еще один канал Медведчука
- 05.09 19:54 Огненное шоу и выступление силачей: куда пойти в выходные в Киеве
- 05.09 19:52 Известная телеведущая в третий раз стала мамой
Смерть украинки: в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовской области
В городе Сохачев в Польше была убита 26-летняя жительница Львовской области. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, сообщили в ведомстве.
Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины.
Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сейчас совместные усилия полицейских двух стран направлены на установление места пребывания и задержания подозреваемого в убийстве.
«Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине — обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной», — отметил Аброськин.
Напомним, что не менее трагический случай произошел в июле в Германии, где в столице страны жестоко убили 24-летнюю украинку Наталью Михайлюк, приехавшую в Германию на заработки. Девушку зарезали в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.
Кроме того, в апреле жертвой преступления стала проживающая в США 23-летняяукраинка Татьяна Гужва. ЧП произошло в городе Уисконсин-Делс в штате Висконсин. Женщину нашли мертвой в ее доме. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — 31-летнего Фуада Пашаева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Житомирской области был задержан иностранец, которому инкриминировали похищение человека, захват заложников и торговлю людьми. Пытая мать своей бывшей девушки, он вынудил свою пассию выехать с ним за границу для удовлетворения его страсти. Когда же девушке удалось вернуться в Украину и скрыться от преследователя, тот поспешил за ней, где опять, угрожая пистолетом, потребовал любви.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!