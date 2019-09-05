Смерть украинки: в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовской области

Происшествия

В городе Сохачев в Польше была убита 26-летняя жительница Львовской области. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, сообщили в ведомстве.

Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины.

Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сейчас совместные усилия полицейских двух стран направлены на установление места пребывания и задержания подозреваемого в убийстве.

«Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине — обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной», — отметил Аброськин.

Напомним, что не менее трагический случай произошел в июле в Германии, где в столице страны жестоко убили 24-летнюю украинку Наталью Михайлюк, приехавшую в Германию на заработки. Девушку зарезали в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.

Кроме того, в апреле жертвой преступления стала проживающая в США 23-летняяукраинка Татьяна Гужва. ЧП произошло в городе Уисконсин-Делс в штате Висконсин. Женщину нашли мертвой в ее доме. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — 31-летнего Фуада Пашаева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Житомирской области был задержан иностранец, которому инкриминировали похищение человека, захват заложников и торговлю людьми. Пытая мать своей бывшей девушки, он вынудил свою пассию выехать с ним за границу для удовлетворения его страсти. Когда же девушке удалось вернуться в Украину и скрыться от преследователя, тот поспешил за ней, где опять, угрожая пистолетом, потребовал любви.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter