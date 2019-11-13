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Венки, кресты и оградки: в России насыпали горку для детей из земли с кладбища (видео)

В Омской области (Россия) основу для горки на стадионе в селе Красноярка насыпали из кладбищенской земли вместе с частями венков, крестов и оградок. Ранее жители Лабытнанги (российский полуостров Ямал) заявляли, что ледовый городок для детей в центре города сделали из льда, содержащего фекалии.

«В Омской области в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища. Жители не заценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок. Власти их успокоили, говорят „ритуальные отходы“ уже убрали. Развлекайтесь», — говорится в комментарии к видео, которое в сеть выложил «Лентач».

В Омской области в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища. Жители не заценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок. Власти их успокоили, говорят «ритуальные отходы» уже убрали. Развлекайтесь pic.twitter.com/D019PFcfrT — Лентач (@oldLentach) November 12, 2019

Тем временем российская пресса пишет, что местные власти заявили, что строительство ледяной горки не планировалось. Мол, ритуальный мусор вывезли с кладбища и сформировали из него насыпь для «подъема-спуска лыжни».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чиновники в Омске, готовясь к приезду в город российского президента Владимира Путина, распорядились не только скрыть за банерами ободранные фасады домов, но и прокрасить траву в зеленый цвет. Внезапно выпавший снег внес коррективы в покраску с делал траву ярко-бирюзовой.

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