24.33 / 24.60 26.77 / 27.16
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Венки, кресты и оградки: в России насыпали горку для детей из земли с кладбища (видео)

8:27 13 ноября 2019 232
Кладбищенский мусор
Инф. «ФАКТОВ»

В Омской области (Россия) основу для горки на стадионе в селе Красноярка насыпали из кладбищенской земли вместе с частями венков, крестов и оградок. Ранее жители Лабытнанги (российский полуостров Ямал) заявляли, что ледовый городок для детей в центре города сделали из льда, содержащего фекалии.

«В Омской области в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища. Жители не заценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок. Власти их успокоили, говорят „ритуальные отходы“ уже убрали. Развлекайтесь», — говорится в комментарии к видео, которое в сеть выложил «Лентач».

Тем временем российская пресса пишет, что местные власти заявили, что строительство ледяной горки не планировалось. Мол, ритуальный мусор вывезли с кладбища и сформировали из него насыпь для «подъема-спуска лыжни».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чиновники в Омске, готовясь к приезду в город российского президента Владимира Путина, распорядились не только скрыть за банерами ободранные фасады домов, но и прокрасить траву в зеленый цвет. Внезапно выпавший снег внес коррективы в покраску с делал траву ярко-бирюзовой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Потап и группа MOZGI

В семье Потапа ждут пополнения

Пенсия в Украине

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

Кот Квилти

Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта (фото, видео)

Егор Кончаловский

Кончаловский тайно женился (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер