- 09:12 Доллар и евро дешевеют: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:57 «Укрзалізниця» влипла в новый скандал из-за проводников поезда «Ворохта – Киев»
- 08:55 Нескромный львенок и семейная ссора птиц: названы победители конкурса самых смешных фотографий дикой природы
- 08:35 Где смотреть онлайн матчи квалификации Евро-2020
- 08:27 Венки, кресты и оградки: в России насыпали горку для детей из земли с кладбища
- 08:05 Лежали в холодильнике: в Польше при загадочных обстоятельствах погибли два украинца
- 08:03 Есть подозрение, что в ГПУ хотят уничтожить дела о высших должностных лицах, — Горбатюк
- 08:01 Второй фронт для Украины: вторжения из Беларуси не будет, но война на том направлении ведется уже давно
- 07:45 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 07:41 Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
- 07:33 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 07:28 Новые тренды в маникюре: модные цвета и эффекты, кристаллы
Венки, кресты и оградки: в России насыпали горку для детей из земли с кладбища (видео)
В Омской области (Россия) основу для горки на стадионе в селе Красноярка насыпали из кладбищенской земли вместе с частями венков, крестов и оградок. Ранее жители Лабытнанги (российский полуостров Ямал) заявляли, что ледовый городок для детей в центре города сделали из льда, содержащего фекалии.
«В Омской области в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища. Жители не заценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок. Власти их успокоили, говорят „ритуальные отходы“ уже убрали. Развлекайтесь», — говорится в комментарии к видео, которое в сеть выложил «Лентач».
В Омской области в одном из сел насыпали горку для детей из земли с кладбища. Жители не заценили торчащие из нее венки, кресты и столбы от оградок. Власти их успокоили, говорят «ритуальные отходы» уже убрали. Развлекайтесь pic.twitter.com/D019PFcfrT— Лентач (@oldLentach) November 12, 2019
Тем временем российская пресса пишет, что местные власти заявили, что строительство ледяной горки не планировалось. Мол, ритуальный мусор вывезли с кладбища и сформировали из него насыпь для «подъема-спуска лыжни».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чиновники в Омске, готовясь к приезду в город российского президента Владимира Путина, распорядились не только скрыть за банерами ободранные фасады домов, но и прокрасить траву в зеленый цвет. Внезапно выпавший снег внес коррективы в покраску с делал траву ярко-бирюзовой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...