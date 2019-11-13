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- 09:35 Зверское избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: появилась новая информация об их состоянии
Зверское избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: появилась новая информация об их состоянии
Ветерана АТО — бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной «Хан»), которого на днях жестоко избили вместе с супругой Оксаной в Киеве, перевезли в военный госпиталь в нейрореанимацию.
Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденька (Грубенюк). По ее информации, Панову сделали компьютерную томографию. А Оксана находится в 17 больнице, ее перевели в палату.
Тем временем Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры N8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену. Их арестовали на 60 суток. Один из нападавших — сын Оксаны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сына пострадавшей и его приятеля правоохранители задержали через день после нападения на «Хана» и его супругу. Правоохранители выяснили, что нападению прешествовала ссора сына с матерью во время телефонного разговора. Парень приехал на улицу Академика Киприанова, где жили Панов с женой. Во время продолжавшейся ссоры сын пытался избить мать. За жену вступился Панов. Позже молодой человек, позвав на на помощь друга, избил «Хана» и Оксану.
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