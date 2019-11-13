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Шоу-бизнес

В сети появились интимные фото Лободы

10:38 13 ноября 2019 569
Светлана Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне показала постельное фото, удивила поклонников новыми снимками в белье и без него. Еще больше снимков показал ее фотограф.

Певица продолжает такими фото анонсировать новую песню, но ее подписчикам это не нравится.

Лобода

Лобода

Лобода

Лобода

«Почти порно. Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура», «Ну, к чему эти постоянно вульгарные фотографии? Ну неужели к сорока годам не найти более изящный способ поддержания популярности? Вы же талантливая женщина с тонким чувством стиля. Сил больше нет двусмысленные фотографии лицезреть. Ухожу от вас», — пишут поклонники.

Лобода

Лобода

Напомним, ранее популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава показала голое фото.

Также пикантными снимками поделилась украинская модель и певица Даша Астафьева.

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