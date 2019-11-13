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Украина

Не пущать: "армия ДНР" стала закрытой даже для пропагандистов

11:12 13 ноября 2019 154
Грэм Филлипс
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

С 13 ноября поездки журналистов (то есть пропагандистов, настоящей журналистики на оккупированном Донбассе нет) в подразделения так называемой «народной милиции ДНР» запрещены. Объяснение нововведению — «забота о безопасности представителей СМИ».

Как рассказали в самой «народной милиции» сепаратистским СМИ, отныне всю видео- и прочую информацию будет предоставлять пресс-служба их «ведомства».

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Известно, что на днях медиа самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел (разумеется, стреляли ВСУ — больше ж некому) в населенном пункте Ясное, и связи с ними нет. Впоследствии пресс-служба ВГТРК не подтвердила эту информацию. Тем не менее теперь появился предлог вообще «не пущать» никакие СМИ на передовую. Мало ли что попадет в объектив — «отведенные» танки или «грады», например.

«Этих „журналистов“ все равно тупо стадом водили и отмашку давали, что снимать, а что не снимать», — прокомментировали дончане новость.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ОРДО грядет полный коллапс промышленности.

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