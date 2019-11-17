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Кот экспериментальным путем убедился, что мыльная пена не может выдержать его вес: забавное видео

8:08 17 ноября 2019 16
Кот трогает пену лапой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На интернет-платформе Reddit было опубликовано забавное видео, мгновенно ставшее вирусным. На нем кот путем эксперимента на личном опыте убеждается, что мыльная пена не может выдержать его вес.

Животное, забравшись на край ванны, трогает пену лапой, а потом наступает на нее. И падает в воду.

Пользователей сети больше всего поразила реакция кота, тут же выскочившего из ванны на коврик. «Какое завидное хладнокровие!», «Удивительно, он остается совершенно спокоен», «Он воспринял это с достоинством. У меня еще никогда не было кошки, которая после таких случаев не неслась бы по дому в панике», — писали в комментариях.

Кто-то предположил, что кот привык к воде и любит ее, но просто не рассчитал в этот раз глубину. И что вода, видимо, была теплой, так как кошки не любят холод.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свободолюбивого кота посадили в карцер за то, что он выпускал на волю других кошек приюта.

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