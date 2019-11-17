Мир

Кот экспериментальным путем убедился, что мыльная пена не может выдержать его вес: забавное видео

На интернет-платформе Reddit было опубликовано забавное видео, мгновенно ставшее вирусным. На нем кот путем эксперимента на личном опыте убеждается, что мыльная пена не может выдержать его вес.

Животное, забравшись на край ванны, трогает пену лапой, а потом наступает на нее. И падает в воду.

Пользователей сети больше всего поразила реакция кота, тут же выскочившего из ванны на коврик. «Какое завидное хладнокровие!», «Удивительно, он остается совершенно спокоен», «Он воспринял это с достоинством. У меня еще никогда не было кошки, которая после таких случаев не неслась бы по дому в панике», — писали в комментариях.

Кто-то предположил, что кот привык к воде и любит ее, но просто не рассчитал в этот раз глубину. И что вода, видимо, была теплой, так как кошки не любят холод.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что свободолюбивого кота посадили в карцер за то, что он выпускал на волю других кошек приюта.

Читайте также: Жених осчастливил невесту, подарив ей на свадьбе котенка: реакцию девушки запечатлел фотограф.

Читайте также: Хвостатый ангел-хранитель: кот-герой спас ребенка от падения с лестницы.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter