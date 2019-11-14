Собака-единорог: у щенка вырос дополнительный хвост на лбу (фото, видео)

Мир

В американском штате Миссури приют для собак Mac's Mission, где живут брошенные животные с травмами и генетическими дефектами, ищет хозяев для милого щенка, которого назвали Нарвал. Его полное имя — Нарвал Маленький Волшебный Пушистый Единорог. Как сообщает издание The Mirror, у щенка имеется два хвоста. Причем второй хвостик вырос прямо посреди лба — на манер рога сказочного единорога или же реального морского обитателя — нарвала.

Щенка, у которого была повреждена лапка, бросили одного на улице в мороз, где его и подобрали сотрудники приюта.

Фотографии и видео Нарвала разместили в соцсети Facebook, где он стал настоящей сенсацией. Там же дали ответ на вопрос, который очень интересует фанатов Нарвала — нет, махать хвостом, который у него на лбу, он не умеет.

Ветеринары говорят, что щенок в целом здоров. И второй хвост, который его совершенно не беспокоит, нет необходимости удалять. «Дополнительный хвост ни к чему не присоединен и от него нет никакой пользы — кроме, как делать его обладателя самым классным щенком в мире!», — написали работники центра Mac's Mission после визита к ветеринару.

Нашлось уже немало желающих забрать необычного щенка к себе домой.

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