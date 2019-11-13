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В маленьком городке на границе с Украиной открыли бар в честь Макгрегора (видео)
33-летний Микулаш Гереньи, владелец небольшого бара в словацком городке Чьерна-над-Тисоу, расположенном на границе с Украиной и Венгрией и имеющем население чуть больше трех с половиной тысяч жителей, прославился на весь мир.
Дело в том, что предприниматель обклеил свое заведение плакатами с изображением известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, а также продает именной виски Proper, выпускающийся под торговой маркой спортсмена. Название у бара также соответствующее — The Notorious (с английского «Печально известный»), согласно прозвищу эпатажного бойца.
Slovak Conor McGregor lookalike opens a restaurant in honor of the UFC star.— RT Sport (@RTSportNews) 11 ноября 2019 г.
Do you see the resemblance? @thenotoriousmma pic.twitter.com/iq246fWMcZ
«Я открыл свое заведение около полугода назад и назвал его в честь Конора Макгрегора. Мне нравится его стиль, как он дерется, и я являюсь его огромным фанатом. Хотел бы продавать виски Конора здесь, в самом конце Европейского союза, в маленьком городке. Ранее я никогда не встречался с Макгрегором, но, уверен, это случится в будущем. Он просто обязан приехать в гости», — рассказал Гереньи.
Небольшой ролик, размещенный в Twitter, дошел и до самого Конора. Ирландец разместил видео у себя в соцсетях, и подписал его «Вкусно!», намекая на свой виски.
Напомним, что последний раз ирландец выходил в октагон более года назад, в октябре 2018-го, уступив нокаутом россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор бросил вызов Хабибу и готов драться с ним в Москве.
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