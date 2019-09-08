«Бронируйте»: Конор бросил вызов Хабибу

Спорт

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, победив в бою за титул чемпиона UFC в легком весе американца Дастина Порье, продолжил свою впечатляющую победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 28-ми поединков.

Естественно, не мог пройти этот бой мимо внимания эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Хоть он и не посетил Абу-Даби, чтобы воочию понаблюдать за противостоянием, но следил за поединком по телевизору и сразу после его завершения написал в одной из социальных сетей: «Бронируйте реванш в Москве».

Правда, у проведения в ближайшее время реванша между Хабибом и Макгрегором есть одно условие. «Следующий претендент — Тони Фергюсон. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему не Конор? Я вижу в этом смысл. Конор очень хочет реванш. Думаю, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», — заявил на послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби президент UFC Дэйна Уайт.

При этом сам россиянин, похоже, не в восторге от подобной идеи, вспоминая, через что ему пришлось пройти перед предыдущим боем с Конором. «Знаете, почему мы с Дастином так уважительно относились друг к другу перед боем по сравнению с моим последним поединком? Там был балабол и мне пришлось пройти через всякую дичь, но я хочу все забыть. Мы показали, что такое ММА на самом деле. Самое главное в ММА — уважение. Первое, чему тебя учит тренер и все остальные, когда ты приходишь в зал: „эй, ты должен уважать зал, уважать партнеров, тренеров, надо убирать свой зал, уважение должно быть везде“. ММА — это не про трэшток, и мы это показали, вот что важно», — отметил Хабиб в послематчевом комментарии сразу после боя.

Полное видео боя Хабиб — Порье смотрите здесь.

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