- 13:04 "Не вижу других кандидатов": Гурцкая поддержала единоросса в Москве, сеть кипит
- 12:52 Думал, будут избивать: Гриб рассказал о возвращении в Украину
- 12:44 «Бронируйте»: Конор бросил вызов Хабибу
- 12:33 Щеки шире каски: сеть насмешило фото Пушилина в окопе
- 12:14 Муж Наташи Королевой посмеялся над Игорем Николаевым
- 12:06 Украл телефон у продавца: наглый вор попался на камеры в киевском кафе
- 11:38 После концерта Винника в клубе перекрыли крышу
- 11:37 Считали себя безнаказанными: в сети рассказали о неудаче боевиков на Донбассе
- 11:21 После обмена пленными в России заговорили о заключении нового соглашения с Украиной
- 10:59 Где смотреть онлайн квалификацию Евро-2020: расписание трансляций матчей 8 сентября
- 10:45 На трассе Харьков-Симферополь произошло жуткое ДТП: много погибших
- 10:22 Шли по минному полю: участник захвата Цемаха рассказал, как боевика взяли в плен
«Бронируйте»: Конор бросил вызов Хабибу
Россиянин Хабиб Нурмагомедов, победив в бою за титул чемпиона UFC в легком весе американца Дастина Порье, продолжил свою впечатляющую победную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 28-ми поединков.
Естественно, не мог пройти этот бой мимо внимания эпатажного ирландца Конора Макгрегора. Хоть он и не посетил Абу-Даби, чтобы воочию понаблюдать за противостоянием, но следил за поединком по телевизору и сразу после его завершения написал в одной из социальных сетей: «Бронируйте реванш в Москве».
Правда, у проведения в ближайшее время реванша между Хабибом и Макгрегором есть одно условие. «Следующий претендент — Тони Фергюсон. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему не Конор? Я вижу в этом смысл. Конор очень хочет реванш. Думаю, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», — заявил на послематчевой пресс-конференции в Абу-Даби президент UFC Дэйна Уайт.
При этом сам россиянин, похоже, не в восторге от подобной идеи, вспоминая, через что ему пришлось пройти перед предыдущим боем с Конором. «Знаете, почему мы с Дастином так уважительно относились друг к другу перед боем по сравнению с моим последним поединком? Там был балабол и мне пришлось пройти через всякую дичь, но я хочу все забыть. Мы показали, что такое ММА на самом деле. Самое главное в ММА — уважение. Первое, чему тебя учит тренер и все остальные, когда ты приходишь в зал: „эй, ты должен уважать зал, уважать партнеров, тренеров, надо убирать свой зал, уважение должно быть везде“. ММА — это не про трэшток, и мы это показали, вот что важно», — отметил Хабиб в послематчевом комментарии сразу после боя.
Полное видео боя Хабиб — Порье смотрите здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.