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Не проснулась: в "Артеке" умерла 15-летняя девочка
В оккупированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, отдыхавшая в «Артеке». Ранее в окрестностях Ялты туристка сорвалась с 40-метровой скалы, но чудом осталась жива.
Как сообщают «Крым.Реалии», то, что девочка в «Артеке» умерла, обнаружилось после ночного сна. По данному ЧП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Сообщается, что это — не первая смерть ребенка в «Артеке». Месяцем ранее, 11 октября, в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, который приехал в «Артек» из Санкт-Петербурга. Через несколько часов ребенок умер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Крымского моста произошел несчастный случай — обрушился железнодорожный тоннель, накрыв собой двух человек. Один из них смог выбраться, а второй погиб.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.