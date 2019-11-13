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Происшествия

Не проснулась: в "Артеке" умерла 15-летняя девочка

12:31 13 ноября 2019 982
«Артек»
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, отдыхавшая в «Артеке». Ранее в окрестностях Ялты туристка сорвалась с 40-метровой скалы, но чудом осталась жива.

Как сообщают «Крым.Реалии», то, что девочка в «Артеке» умерла, обнаружилось после ночного сна. По данному ЧП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.

Сообщается, что это — не первая смерть ребенка в «Артеке». Месяцем ранее, 11 октября, в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, который приехал в «Артек» из Санкт-Петербурга. Через несколько часов ребенок умер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Крымского моста произошел несчастный случай — обрушился железнодорожный тоннель, накрыв собой двух человек. Один из них смог выбраться, а второй погиб.

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