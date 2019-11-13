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Американский подросток, чье имя не разглашается, стал первым в мире пациентом, которому сделали трансплантацию обоих легких в связи с болезнью, вызванной вейпингом. Собственные легкие юноши были настолько сильно повреждены в результате курения электронных сигарет, что вопрос буквально стоял о его жизни и смерти.

Как сообщает USA Today, операция была проведена в больнице Генри Форда в Детройте.

Подросток из штата Мичиган был госпитализирован в начале сентября c симптомами, напоминающими пневмонию. Состояние школьника (которому, пока он находился в больнице, исполнилось 17 лет) настолько ухудшилось, что его пришлось подключить к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который перекачивает и насыщает кровь кислородом. Однако, и это не помогло. Встал вопрос о срочной трансплантации органов дыхания.

Доктор Хассан Немех, принимавший участие в операции, говорит, что занимается пересадкой легких уже в течение 20 лет, и еще никогда не видел таких легких, как у этого парня. «Там было воспаление, и шрамы, и отмершие ткани. Это зло, с которым я не сталкивался раньше… Повреждения, которые оказывает вейпинг, необратимы. Пожалуйста, подумайте об этом. И скажите своим детям также об этом подумать», — сказал он.

Родители юноши говорят, что и помыслить не могли о том, их полностью здоровому сыну-спортсмену, который обожал общаться с друзьями, ходить под парусом и играть в видеоигры, потребуется пересадка обоих легких и длительный, болезненный путь к выздоровлению, в ходе которого он будет с трудом восстанавливать свою силу и подвижность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США за полтора месяца смертность среди курильщиков электронных сигарет выросла в 18 раз.

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