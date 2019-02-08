Смертельное удовольствие: дым электронных сигарет и кальяна содержит опасные вещества

Здоровье

Поберегись!

Парень идет по улице, а за ним клубится облачко пара со сладковатым цветочным запахом. Присмотревшись, можно увидеть в его руке электронную сигарету. Ее еще называют вейп, что в переводе с английского означает пар. Парильщик (язык не поворачивается назвать его курильщиком) вдыхает пар вместо дыма и получает свою порцию удовольствия.

Сторонников электронных сигарет с каждым днем становится все больше, особенно среди молодежи (хотя, по данным ученых, у вейперов серьезно возрастают шансы заболеть пневмонией). Вслед за ребятами к вейпам начали тянуться и девушки. Неудивительно: на каждом шагу в столице — реклама электронных сигарет, приглашения посетить вейп-бары, попробовать пар с новым ароматом. Устраиваются даже соревнования, например, кто выпустит самое большое и красивое облако пара или сделает более сложную паровую конфигурацию.

Приверженцы модного увлечения считают, что главное преимущество электронных сигарет перед обычным курением — их безвредность. Многие из бывших курильщиков перешли на вейпы, пытаясь избавиться от табачной зависимости. Но так ли хороша замена? Насколько безопасны электронные сигареты? Об этом «ФАКТЫ» спросили у пульмонолога пульмонологического отделения Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Лидии Тараленко.

— Если выбирать из двух зол — курения или парения, то последнее увлечение, возможно, менее вредно, — объясняет Лидия Владимировна. — В электронной сигарете главный действующий компонент — пропиленгликоль (продукт переработки нефтепродуктов), к которому добавляются пищевой глицерин и различные ароматические вещества. Но среди них есть и никотин (он содержится в листьях и стеблях табака). Тогда чем электронная сигарета лучше обычной? Никотин всасывается в кровь и действует подобно наркотику. Человек получает удовольствие, становится зависимым от табака. Единственное преимущество электронной сигареты в том, что там нет или гораздо меньше смол, содержащихся в табачном дыме.

— Чем опасны смолы?

— Они оседают внутри бронхиального дерева, снижая местный иммунитет. Слизистая оболочка не может вырабатывать защитные антитела, реснитчатый эпителий — выталкивать вредные вещества. Человек начинает кашлять, жаловаться на одышку, у него чаще развиваются бронхит, пневмония, другие недуги бронхов и легких. Заядлым курильщикам с большим стажем угрожает хроническое обструктивное заболевание легких. Оно опасно тем, что, даже если человек откажется от курения, восстановить прежнее состояние дыхательной системы вряд ли удастся.

— Что еще, кроме никотина, вредно в электронной сигарете?

— Ароматические вещества, или, грубо говоря, «химия», дополнительно раздражающая верхние дыхательные пути. Она, как спусковой крючок, когда-нибудь сработает и спровоцирует заболевания органов дыхания. Природа не предусмотрела, чтобы что-то еще, кроме воздуха, поступало в дыхательные пути извне.

Пульмонологов поддерживает главный врач Киевского городского центра здоровья кандидат медицинских наук Отто Стойка:

— Электронную сигарету человек считает безобидной привычкой, но на самом деле в паре достаточно много никотина, — подчеркивает Отто Александрович. — Когда пользователь заряжает картриджи, подливая ароматическую жидкость, то неприятный привкус никотина уменьшается, снижаются горечь и терпкость, но они все равно есть. А помимо никотина, в жидкости для электронных сигарет выявлено еще десятки токсических веществ, ухудшающих работу дыхательной системы, сердца и сосудов.

Многие курильщики, которые заменили курение парением, считают, что избавились от табачной зависимости. Но в клуб по борьбе с курением, который действует в нашем городском центре здоровья, обратился мужчина, который полгода назад перешел с табака на электронные сигареты. Мы протестировали его, и оказалось, что зависимость от курения у него осталась на очень высоком уровне.

Исследования показывают, что со временем легкие вейперов напоминают органы людей, которые занимаются изготовлением попкорна и дышат раскаленным маслом. Вейпинг не помогает бросить курить, а вызывает зависимость, ухудшая работу головного мозга. Американские ученые из Университета Западной Вирджинии выяснили, что у тех, кто пристрастился к электронным сигаретам, ускоряется старение клеток артерий и вен. Из-за этого человек более склонен к развитию гипертонии и других болезней сосудов и сердца.

Курение кальяна многие люди тоже считают безопасным занятием. Пульмонолог Лидия Тараленко предостерегает, что кальянный дым ничем не отличается от обычного сигаретного. Любые вещества — химические или даже натуральные (травяные, фруктовые добавки) — вызывают раздражение дыхательных путей. В норме ничего лишнего не должно поступать в организм, не устает повторять Лидия Владимировна: «Люди вдыхают дым кальяна для удовольствия, а за удовольствие приходится платить».

Отто Стойка убеждает любителей кальяна: «Ваше увлечение может вас убить!» Еще в 2005 году Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в кальянном дыме много токсических и канцерогенных веществ, которые провоцируют развитие рака легких и другие виды онкологических заболеваний, недугов сердца и сосудов.

— Кальян угрожает здоровью не только самих курильщиков, но и окружающих людей, для которых этот дым более опасен, чем сигаретный, — говорит Отто Александрович. — Люди, которые курят кальян полчаса или час, получают в десятки раз больше токсичных и канцерогенных веществ, чем от курения сигарет, а также большую дозу угарного газа. Он вызывает нехватку кислорода в организме — гипоксию. К сожалению, курение кальяна у многих людей ассоциируется с дружескими посиделками, и круг зависимых от вредной привычки людей расширяется. У молодежи курение кальяна может стать началом курения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», житель Павлограда едва не лишился жизни из-за взрыва электронной сигареты, а американец погиб, когда вейп взорвался у него во рту.

Напомним, ежегодно от курения в Украине умирает 85 тысяч человек.

Тем временем ученые определили самый эффективный способ бросить курить.



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