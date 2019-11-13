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В "языковом скандале" с проводниками поезда "Ворохта — Киев" произошел неожиданный поворот (видео)
«Укрзалізниця» отреагировала на «языковый» скандал, который произошел на вокзале Ивано-Франковска. Напомним, по версии пассажиров, проводники поезда № 143/144 «Ворохта-Киев» в ответ на просьбу говорить с пассажирами по-украински, якобы не пустили тернопольчанина в вагон.
По информации, которую распространили в сети представители компании, инцидент, о котором идет речь, произошел 12 ноября. В вагон не пустили мужчину, который находился в стадии алкогольного опьянения и который вел себя некорректно по отношению к проводнику.
«По имеющейся информации, которая подтверждается показаниями очевидцев, гражданин в нетрезвом состоянии пытался совершить посадку в поезд № 143 „Ворохта — Киев“. Когда проводница попросила предоставить документ, удостоверяющий личность, он и женщина, которая его сопровождала, начали толкать и оскорблять сотрудницу», — говорится в сообщении компании.
В «Укрзалізниці» сообщили, что на место инцидента вызвали полицию, которая задержала пьяного мужчину и его жену. По этому случаю начальник поезда составил соответствующий акт. На проездных документах проставлена отметка «отказано в проезде» на основании пункта 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пьяных проводниках в поезде № 150 П «Ворохта — Кременчуг», которые на остановках были даже не в состоянии открыть дверь пассажирам с билетами, чтобы те заняли места в вагоне.
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