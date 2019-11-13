Легкие рецепты для вкусного ужина: пальчики оближешь (фото)

Стиль жизни

Отказ от ужина — удел мужественных. Многие же, напротив, считают ужин основным приемом пищи. Утром, когда торопишься на работу, получить от еды удовольствие крайне трудно. Пообедать с наслаждением в рабочий перерыв тоже не всем удается. А вот вкусно поужинать может каждый. И для этого не требуются большие деньги, если идешь не в ресторан, а готовишь дома. А несложных рецептов есть немало. Важно, чтобы они были проверенными. Легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Узбекистана Лилия Ким.

— Советую приготовить нежную тушеную говядину с овощами, — говорит Лилия Ким. — И вот ее рецепт.

Вкусная нежнейшая тушеная говядина с овощами Ингредиенты: 800 граммов говядины;

200 граммов лука;

100 граммов моркови;

душистый перец — 5 горошин;

лавровый лист — 2 листочка;

помидоры — 2 штуки

соль;

перец;

растительное масло. Приготовление: Говядину порезать произвольно довольно крупными кусочками.

Взять кастрюлю с толстым дном или глубокую сковороду.

Положить туда кусочки говядины, залить стаканом кипятка.

Положить душистый перец, лавровый лист, довести до кипения.

Тушить на небольшом огне под крышкой примерно 30−40 минут или до почти полного выкипания жидкости. Лук почистить, порезать крупными полукольцами, затем полукольца — пополам.

Морковь почистить, порезать небольшими брусочками.

Когда в кастрюле почти вся жидкость выпарится, налить туда растительного масла.

Добавить лук.

Затем — морковь.

Разложить поверх мяса нарезанный кольцами помидор.

Хорошо перемешать, увеличить огонь и обжаривать овощи с мясом примерно 5−10 минут.

Влить еще стакан кипятка, посолить, поперчить.

Далее продолжать тушить говядину на маленьком огне под крышкой в течение примерно 1−1,5 часа.

Мясо получается очень мягкое и тает во рту, соус имеет загустевший вид, и лук почти полностью растворяется в соусе.

Нежное мясо с овощами – сытно и вкусно

— Сейчас сезон тыквы. Блюда из нее яркие и аппетитные. Что посоветуете приготовить?

— Рекомендую запечь тыкву с овощами. Время приготовления этого блюда не займет и часа.



Тыква, запеченная с овощами, смотрится очень аппетитно

Тыква, запеченная с овощами

Ингредиенты:

1 небольшая тыква;

3−4 ст. л. растительного масла;

1 небольшой цуккини;

1/3 желтого сладкого перца;

1/3 красного сладкого перца;

1 средний помидор;

1 зубчик чеснока;

1 красная луковица;

2 ст. л. мелко нарубленной зелени (петрушка, кинза, лук и т. п. );

); 20 граммов твердого сыра;

1/3 ч. л. сушеного тимьяна;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу.



Приготовление:

Тыкву вымыть и обсушить. Разрезать на две половинки и удалить семена. Мякоть тыквы надрезать решеткой.

Посолить и поперчить тыкву. Смазать растительным маслом.

Переложить тыкву в форму для запекания, застеленную бумагой для выпечки или смазанную маслом.

Запекать в предварительно разогретой до 190С° духовке 20−25 минут.

Цуккини, томаты и перец вымыть и обсушить. Нарезать овощи сантиметровыми или полуторасантиметровыми кубиками. Лук и чеснок очистить. Лук нарезать кубиками. Чеснок выдавить через пресс. В миске соединить, перец, томаты, цуккини, лук и чеснок. Добавить тимьян, соль, перец и растительное масло. Хорошо перемешать овощи.

Через 20−25 минут после начала запекания вынуть тыкву из духовки. Наполнить тыкву овощной смесью.

Вернуть тыкву в духовку. Запекать еще 15−20 минут или до готовности.

Сыр натереть на мелкой терке.

Готовую тыкву вынуть из духовки и сразу же посыпать сыром и зеленью.

Время приготовления — 50 минут.

— А что лучше всего приготовить на десерт?

— Сейчас сезон яблок. Яблочный пирог — вкусный и доступный деликатес. Оригинально дополнить его творогом и цукатами.

Яблочный пирог с цукатами и творогом понравится и взрослым, и детям

Яблочный пирог с творогом и цукатами Ингредиенты : яйцо куриное — 3 штуки;

сахар коричневый — 200 граммов;

разрыхлитель теста — 18 граммов;

мука пшеничная — 1 стакан;

яблоко — 2 штуки;

цукаты — 100 граммов;

творог — 150 граммов;

масло сливочное (комнатной температуры) — 150 граммов Приготовление: Яйца взбить с сахаром в пышную пену.

Добавить масло и творог. Взбивать минуты 2, не меньше. Всыпать разрыхлитель и муку, взбить до однородного состояния.

Добавить в тесто цукаты и перемешать лопаткой. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать пластинками.

Тесто выложить в форму (22−24 см), сверху по кругу выложить дольки яблок. Отправить пирог в духовку при 180С° и печь до готовности. Ориентируйтесь на сухую деревянную шпажку. Готовый пирог остудить и присыпать сахарной пудрой.

— Знаю, что и чай вы готовите по какому-то особому рецепту.

— Яблочный чай — это уникальный напиток, который подарит вам молодость и здоровье.

Ароматный яблочный чай – прекрасное завершение ужина

Яблочный чай Приготовление: Заварить чай привычным способом.

Яблоко порезать мелкими кусочками.

Положить в чашку кусочки яблока (пол-яблока на чашку), маленькую палочку корицы.

Залить горячим чаем, оставить немного настояться. Подсластить по вкусу.

Ароматный чай готов. Палочку корицы не выбрасывайте, ее можно использовать еще не один раз.

— Лилия, какое ваше кулинарное кредо?

— Готовить нужно с любовью!

— Блюда на ваших фото аппетитны. В чем секрет красивой фудсъемки?

— Мне нравится вдохновлять людей. Импонирует, когда по моим рецептам готовят. На самом деле тонкостей фудсъемки много. Отмечу главные. Старайтесь фотографировать при дневном свете. Создавайте композиции. Еда должна быть свежеприготовленной. Попробуйте все ракурсы (сверху, под углом…). Фото отсортируйте и оставьте лучшие кадры.

— Как сэкономить время при приготовлении блюд? Можно ли готовить несколько одновременно?

— Делайте заготовки, полуфабрикаты, замораживайте порционно зелень, овощи, мясо. Это значительно сэкономит время приготовления пищи. Лично я подписываю все пакеты, чтобы не тратить время на поиски нужного мне продукта. Вы можете приготовить несколько блюд одновременно, используя духовку, мультиварку и газовую плиту.

Ранее кулинар Лилия Ким поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом приготовления пикантной моркови по-корейски.

Фото из альбома Лилии Ким



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter