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Земля и "евробляхи": заседание Рады 13 ноября (онлан-трансляция)
В среду, 13 ноября, заседание Верховной Рады Украины начнется с рассмотрения законопроектов, касающихся создания рынка земли, которые должны были обсуждаться накануне, но этот вопрос был снят с повестки дня.
Так, вниманию парламентариев предложат одиннадцать проектов законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Также в повестке дня есть законопроект об изменениях Земельного кодекса и других законодательных актов, касающихся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Как сообщает «Лига», с утра в Раде заседала фракция «Слуги народа». К нардепам пришли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
Также народным депутатам предложат включить в повестку дня и принять решение по проектам закона о внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств».
Тем временем под Радой противники создания рынка земли устроили акцию и принесли под парламент свинью в гробу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Камбине полагают, что после создания рынка земли в Украине ее цена составит не менее 2200 долларов за гектар.
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